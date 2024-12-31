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Закир Гасанов поздравил Азербайджанскую Армию

Закир Гасанов поздравил Азербайджанскую Армию Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Армия
31 декабря 2024 г. 10:31
Закир Гасанов поздравил Азербайджанскую Армию

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Report, в тексте поздравления говорится:

"Поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом! Желаю каждому из вас крепкого здоровья и успехов в вашей почетной службе.

Этот знаменательный день, учрежденный по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, символизирует единство нашего народа, напоминает о значимости солидарности для независимости и светлого будущего.

Поздравляю семьи шехидов и военнослужащих, потерявших здоровье в ходе боевых действий, стойко стоящих на защите наших земель, передаю им наилучшие пожелания.

Удачи и процветания в 2025 году!"

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Версия на английском языке Minister of Defense Zakir Hasanov congratulates Azerbaijan Army on Solidarity Day and New Year
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunu təbrik edib

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