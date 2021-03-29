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Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений

Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений 29 марта на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание
Армия
29 марта 2021 г. 15:08
Закир Гасанов потребовал повысить уровень боеспособности подразделений
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29 марта на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие должностные лица.

Касаясь организации службы на освобожденных территориях, Министр обороны довел до участников совещания поручения Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева и предстоящие задачи.
Генерал-полковник З.Гасанов поручил сосредоточить основное внимание в повышении уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений на улучшении качества тренировок и занятий по боевой подготовке, проводимых в воинских частях, в частности, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях с учетом опыта Отечественной войны.

Министр обороны подчеркнул важность обеспечения безопасности и сохранения здоровья личного состава Азербайджанской Армии, повышения его морально-психологической подготовки, а также укрепления воинской дисциплины.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры на освобожденных территориях, проведению инженерно-саперных работ и мероприятий по инженерному обеспечению войск, повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

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Версия на английском языке Minister of Defense demands to increase combat capability of units
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov bölmələrin döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsini tapşırıb

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