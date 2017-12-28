 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Закир Гасанов посетил военно-медицинские учреждения

    Затем от имени главы государства военнослужащим были вручены праздничные подарки
    © Mod.gov.az

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, которые в ходе визита в прифронтовую зону встретились с персоналом мобильного военного госпиталя, 28-го декабря посетили также Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Сначала была отдана дань памяти и возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя.

    Встретившись с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, министр обороны поинтересовался состоянием их здоровья, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

    Встретившись с медицинским персоналом, генерал-полковник З. Гасанов передал поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

    Затем от имени главы государства военнослужащим были вручены праздничные подарки.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi