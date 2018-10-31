Закир Гасанов посетил освобожденные от оккупации территории на Нахчыванском направлении

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, посетивший Нахчыванскую Автономную Республику для участия в совместном тактико-специальном учении соединений и воинских частей специального назначения войск Нахчыванского гарнизона, побывал на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны ознакомился с надежной системой обороны, созданной на позициях в селе Гуннут и на прилегающих территориях, в том числе на высоте Гызылгая, а также выполненными здесь инженерными работами и построенными за короткий срок времени на новых позициях армейскими бытовыми комплексами. Здания, построенные в соответствии с рельефом местности расположения подразделений и климатическими условиями, оснащены качественной мебелью и другим необходимым оборудованием, а также постоянным электричеством и отопительной системой.

Генерал-полковник З.Гасанов встретился с солдатами и офицерами на передовой, поинтересовался организацией службы и вручил ценные подарки группе военнослужащих, отличившихся на службе.