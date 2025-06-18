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Закир Гасанов посетил оборонное предприятие Беларуси

Закир Гасанов посетил оборонное предприятие Беларуси Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита посетил Центральный командный пункт военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.
Армия
18 июня 2025 г. 13:21
Закир Гасанов посетил оборонное предприятие Беларуси

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Беларусь посетил Центральный командный пункт военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

В свою очередь, пресс-служба белорусского министерства обороны сообщает, что Гасанову были продемонстрированы возможности белорусских комплексов ПВО.

"Глава оборонного ведомства Азербайджана также побывал на предприятии оборонного сектора экономики Беларуси", - подчеркивает Минобороны Беларуси.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's minister visits defense enterprise in Belarus
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