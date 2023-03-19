Закир Гасанов посетил Главный клинический госпиталь Министерства обороны

19 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны по случаю праздника Новруз.

19 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны по случаю праздника Новруз.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сотрудники министерства возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя. Минутой молчания была почтена память великого лидера и шехидов, отдавших жизни за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Встретившись с военнослужащими, получившими ранения в результате провокации, совершенной 5 марта незаконными армянскими вооруженными формированиями на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, и другими военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим и медицинскому персоналу поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз и преподнес им праздничные подарки.

Рассказав об успехах, достигнутых во всех направлениях благодаря успешной политике президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и деятельности первого вице-президента Мехрибан Алиевой, министр особо отметил достижения в области военной медицины.

Министр обороны встретился с военно-медицинским персоналом и другими сотрудниками госпиталя, которые были командированы в Турцию по указанию Верховного главнокомандующего для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в братской стране, и поблагодарил их за проявленный высокий профессионализм.

Коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую признательность Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за созданные условия и всестороннюю заботу.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил медицинских работников с праздником и дал поручения по совершенствованию и еще более качественной организации услуг, оказываемых проходящим обследование и лечение военнослужащим.