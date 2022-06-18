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Закир Гасанов посетил боевые позиции в Кяльбаджаре и Лачыне

Закир Гасанов посетил боевые позиции в Кяльбаджаре и Лачыне По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства встретились с личным составом, служащим на боевых позициях, распо
Армия
18 июня 2022 г. 11:00
Закир Гасанов посетил боевые позиции в Кяльбаджаре и Лачыне

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства встретились с личным составом, служащим на боевых позициях, расположенных на государственной границе в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с военнослужащими, проходящими службу в сложных климатических условиях, министр высоко оценил их боевую и морально-психологическую подготовку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Minister of Defense visits combat positions on state border
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Kəlbəcər və Laçında döyüş mövqelərinə səfər edib

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