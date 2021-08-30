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Закир Гасанов поручил адекватно отвечать на армянские провокации

Закир Гасанов поручил адекватно отвечать на армянские провокации 30 августа под руководством министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание.
Армия
30 августа 2021 г. 13:01
Закир Гасанов поручил адекватно отвечать на армянские провокации
Закир Гасанов
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30 августа под руководством министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание.

Как передает Report, анализируя ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице, а также на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, министр обороны поручил незамедлительно адекватно отвечать на провокации противоположной стороны. Он также отметил необходимость практически отрабатывать деятельность подразделений и пунктов управления с целью поддержания боеспособности войск и боевой подготовки личного состава, уточнять боевые планы, а также уделять особое внимание вопросам материально-технического оснащения.

Министр отметил, что важно уделять особое внимание соблюдению дисциплины, правил безопасности, в том числе пожарной, а также дальнейшему улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.

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Версия на английском языке Defense Minister instructs to give adequate response to Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov erməni təxribatına adekvat cavab verilməsi tapşırığını verib

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