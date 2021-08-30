Закир Гасанов поручил адекватно отвечать на армянские провокации

30 августа под руководством министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание.

30 августа под руководством министра обороны генерала-полковника Закира Гасанова в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание.

Как передает Report, анализируя ситуацию на армяно-азербайджанской госгранице, а также на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, министр обороны поручил незамедлительно адекватно отвечать на провокации противоположной стороны. Он также отметил необходимость практически отрабатывать деятельность подразделений и пунктов управления с целью поддержания боеспособности войск и боевой подготовки личного состава, уточнять боевые планы, а также уделять особое внимание вопросам материально-технического оснащения.

Министр отметил, что важно уделять особое внимание соблюдению дисциплины, правил безопасности, в том числе пожарной, а также дальнейшему улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.