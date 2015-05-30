​Закир Гасанов: Пока наши земли не будут освобождены от оккупации, наша армия в любой момент должна быть готова к войне

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с молодыми офицерами, проходящими курс специализации офицера по соответствующим военным специальностям.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе своего выступления З.Гасанов довел до внимания молодых офицеров требования президента Ильхама Алиева, поручения руководства армии, подробно проинформировал их об оперативной ситуации в прифронтовой зоне, направлениях развития Вооруженных сил, крупномасштабных работах, проводимых в целях укрепления боеспособности армии и других вопросах.

Напомнив слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что "война не окончена, она продолжается, и мы любой ценой освободим наши земли", министр обороны рекомендовал молодым офицерам, которые получат в ближайшее время назначения в военные части, мобилизовать находящийся в их подчинении личный состав на выполнение этой поставленной руководством государства важнейшей задачи.

"Вы должны уметь мобилизовать находящийся в вашем подчинении личный состав на выполнение боевых задач в любой момент, прививая им военные навыки и чувство патриотизма. Не забывайте, что пока наши земли не будут освобождены от оккупации, наша армия в любой момент должна быть готова к войне. Благодаря поддержке нашего государства и народа военная мощь Азербайджана растет изо дня в день. Наша армия вооружена современной боевой техникой, новыми танками и бронированными боевыми машинами. Однако современное оружие и техника должны умело использоваться личным составом", - добавил З.Гасанов.

Министр обороны напомнил о событиях, которые привели к нагнетанию ситуации в прифронтовой зоне прошлым летом и в этом году, отметив, что в ходе них наша армия в очередной раз показала свою военную мощь.

З.Гасанов подчеркнул, что государство проявляет особое внимание и заботу по отношению к личному составу, и из военного бюджета расходуется большое количество средств на социальную сферу.

В завершение своего выступления министр обороны пожелал удачи молодым офицерам в военной службе и выразил уверенность, что благодаря полученным знаниям и навыкам они внесут вклад в повышение оборонной мощи Родины.