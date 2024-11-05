Закир Гасанов побывал в военном институте в Словакии

Делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым в рамках визита в Словакию посетила Военно-технический и испытательный институт (VTSU) в Загорье.

Делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым в рамках визита в Словакию посетила Военно-технический и испытательный институт (VTSU) в Загорье.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министру была предоставлена подробная информация об истории и основных направлениях деятельности института.

Азербайджанская делегация посетила учебный полигон, где ознакомилась с различной боевой техникой и приняла участие в стрельбах.