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Закир Гасанов побывал в военном институте в Словакии

Закир Гасанов побывал в военном институте в Словакии Делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым в рамках визита в Словакию посетила Военно-технический и испытательный институт (VTSU) в Загорье.
Армия
5 ноября 2024 г. 16:41
Закир Гасанов побывал в военном институте в Словакии

Делегация Министерства обороны Азербайджана во главе с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым в рамках визита в Словакию посетила Военно-технический и испытательный институт (VTSU) в Загорье.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министру была предоставлена подробная информация об истории и основных направлениях деятельности института.

Азербайджанская делегация посетила учебный полигон, где ознакомилась с различной боевой техникой и приняла участие в стрельбах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Slovakiyada döyüş texnikaları ilə tanış olub

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