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    Закир Гасанов отправится в Чехию

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов с 17 по 20 октября будет находиться с рабочим визитом в Чешской Республике. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Визит состоится по приглашению министра обороны Чехии.

    В рамках визита предусматриваются встречи с министром обороны Чехии и руководителями других государственных структур, а также ознакомление с продукцией, производимой предприятиями оборонной промышленности этой страны.

    В ходе встреч состоится широкий обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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