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Закир Гасанов отправился в прифронтовую зону для наблюдения за учениями - ВИДЕО

Закир Гасанов отправился в прифронтовую зону

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили командный пункт управления, развернутый на местности в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

После проверки организации боевой деятельности войск министр обороны побывал в группах по управлению операциями, обеспечению, управлению боем, артиллерии, разведке, противовоздушной обороне и управлению другими видами войск, и дал соответствующие указания в связи с деятельностью органов управления.

Затем руководство Министерства обороны проверило боеспособность военной техники воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне. Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и дал соответствующие указания.

Министр обороны, поинтересовавшись условиями службы и быта военнослужащих, несущих боевое дежурство на передней линии, провел беседу с ними за чайным столом.

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