О нас

Закир Гасанов обсудил вопросы военного сотрудничества со вторым начальником Генштаба Турции 

Закир Гасанов обсудил вопросы военного сотрудничества со вторым начальником Генштаба Турции  Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился со вторым начальником Генерального штаба ВС Турции генералом армии Ирфаном Озсертом, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 15-м заседании азербайджано-турецко
Армия
6 декабря 2023 г. 12:13
Закир Гасанов обсудил вопросы военного сотрудничества со вторым начальником Генштаба Турции 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился со вторым начальником Генерального штаба ВС Турции генералом армии Ирфаном Озсертом, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 15-м заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Накануне встречи турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям. Были возложены венки и цветы на могилы, почтена их светлая память.

Затем состоялась встреча в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Особо подчеркнув высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, министр отметил важность продолжения деятельности в этом направлении.

В свою очередь Ирфан Озсерт выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, поблагодарил Закира Гасанова за оказанное гостеприимство и организацию очередной встречи военнослужащих двух братских стран в Баку.

Была выражена уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие и поддержку, будет и впредь успешно развиваться. Отмечалось, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией основывается на дружеских и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Затем состоялась встреча первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с турецкой делегацией.
На встрече в Генеральном штабе было отмечено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Была особо подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye discuss military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyə Baş Qərargahının 2-ci rəisi ilə görüşüb, hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

Самое читаемое

Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi