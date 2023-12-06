Закир Гасанов обсудил вопросы военного сотрудничества со вторым начальником Генштаба Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился со вторым начальником Генерального штаба ВС Турции генералом армии Ирфаном Озсертом, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 15-м заседании азербайджано-турецко

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился со вторым начальником Генерального штаба ВС Турции генералом армии Ирфаном Озсертом, находящимся с официальным визитом в нашей стране для участия в 15-м заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Накануне встречи турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям. Были возложены венки и цветы на могилы, почтена их светлая память.

Затем состоялась встреча в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Особо подчеркнув высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, министр отметил важность продолжения деятельности в этом направлении.

В свою очередь Ирфан Озсерт выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, поблагодарил Закира Гасанова за оказанное гостеприимство и организацию очередной встречи военнослужащих двух братских стран в Баку.

Была выражена уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, опирающееся на взаимное доверие и поддержку, будет и впредь успешно развиваться. Отмечалось, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией основывается на дружеских и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Затем состоялась встреча первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с турецкой делегацией.

На встрече в Генеральном штабе было отмечено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Была особо подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих двух стран.