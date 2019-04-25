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Закир Гасанов наблюдал за учебными тренировками с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне - ВИДЕО

Закир Гасанов наблюдал за учебными тренировками с боевой стрельбой

Согласно плану боевой подготовки азербайджанской армии на 2019 год, на полигонах учебных центров продолжается учебно-тренировочный процесс с привлечением различных видов войск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из полигонов, находящихся вблизи прифронтовой зоны.

Руководство министерства обороны наблюдало здесь за учебными тренировками с боевой стрельбой с участием различных подразделений.

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