Закир Гасанов наблюдал за учебными тренировками с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне - ВИДЕО

Согласно плану боевой подготовки азербайджанской армии на 2019 год, на полигонах учебных центров продолжается учебно-тренировочный процесс с привлечением различных видов войск.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из полигонов, находящихся вблизи прифронтовой зоны.

Руководство министерства обороны наблюдало здесь за учебными тренировками с боевой стрельбой с участием различных подразделений.