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Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов

Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов
Армия
2 августа 2025 г. 14:58
Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов, находящихся в Азербайджане по приглашению Фонда YAŞAT.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Во время встречи было отмечено, что организация взаимных визитов служит дальнейшему развитию существующей дружбы, сотрудничества и укреплению связей между двумя странами.

Отметим, что в рамках визита гости посещают исторические места и культурные памятники, сочетающие в себе гармонию древней и современной архитектуры Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov və Kərim Vəliyev Azərbaycanda səfərdə olan türkiyəli şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüşüb

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