Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов

Закир Гасанов и Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов, находящихся в Азербайджане по приглашению Фонда YAŞAT.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Во время встречи было отмечено, что организация взаимных визитов служит дальнейшему развитию существующей дружбы, сотрудничества и укреплению связей между двумя странами.

Отметим, что в рамках визита гости посещают исторические места и культурные памятники, сочетающие в себе гармонию древней и современной архитектуры Азербайджана.