Закир Гасанов и Хулуси Акар наблюдали за совместными азербайджано-турецкими учениями - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Нахчыване прошел основной этап азербайджано-турецких тактических учений "Нерушимое братство-2019" с боевой стрельбой.

Как сообщает Report, за учениями наблюдали председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, находящийся с визитов в Нахчыване министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой завершились.

Отметим, что 7 июня стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство - 2019" с боевой стрельбой.

К учениям были привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Цель учений заключалась в разработке совместных планов боевых операций штабов, повышении уровня профессионализма личного состава и достижении координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.