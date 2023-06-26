Закир Гасанов: Азербайджанская армия модернизирована до уровня ведущих стран

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев видел будущее Азербайджана, как независимое и суверенное государство.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев видел будущее Азербайджана как независимого и суверенного государства.

Как передает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в интервью телеканалу CBC.

"Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев видел будущее Азербайджана как независимого и суверенного государства. И главным институтом суверенного государства является ее армия, которая обеспечивает ее безопасность. С первых дней прихода к власти наш общенациональный лидер решал этот вопрос", - сказал министр.

Закир Гасанов отметил, что сегодня Верховный Главнокомандующий вооруженных сил Азербайджана Ильхам Алиев развил идею Гейдара Алиева и модернизировал армию до уровня ведущих стран.