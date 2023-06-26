О нас

Закир Гасанов: Азербайджанская армия модернизирована до уровня ведущих стран

Закир Гасанов: Азербайджанская армия модернизирована до уровня ведущих стран Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев видел будущее Азербайджана, как независимое и суверенное государство.
Армия
26 июня 2023 г. 15:09
Закир Гасанов: Азербайджанская армия модернизирована до уровня ведущих стран
Закир Гасанов

Общенациональный лидер Гейдар Алиев видел будущее Азербайджана как независимого и суверенного государства.

Как передает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в интервью телеканалу CBC.

"Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев видел будущее Азербайджана как независимого и суверенного государства. И главным институтом суверенного государства является ее армия, которая обеспечивает ее безопасность. С первых дней прихода к власти наш общенациональный лидер решал этот вопрос", - сказал министр.

Закир Гасанов отметил, что сегодня Верховный Главнокомандующий вооруженных сил Азербайджана Ильхам Алиев развил идею Гейдара Алиева и модернизировал армию до уровня ведущих стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: “Azərbaycan ordusu qabaqcıl dövlətlərin orduları səviyyəsində modernləşdirilib”
Версия на английском языке Zakir Hasanov: Azerbaijani army modernized to level of leading countries

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi