Закир Гасанов: Азербайджан закупит новое и современное вооружение - ЭКСКЛЮЗИВ

"Азербайджан закупит новое и современное вооружение".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Посетивший XIV Международную оборонную выставку IDEF-2019 в Стамбуле министр подчеркнул, что на ней демонстрируется современное оружие и оборудование: "Мы уже применяем часть этого оружия, часть возьмем на испытания в Армии Азербайджана в различных боевых условиях. Мы провели в связи с этим обсуждения и достигли соглашения".

З.Гасанов отметил, что перед закупкой оружия из какой-либо страны Азербайджан сначала проводит серьезные испытания этого вооружения: "Испытания занимают не день-два, а порою 6 месяцев, может даже и год. Мы испытываем оружие в различных родах войск, в разных погодных условиях, высказываем свои мысли. В итоге если наши мнения совпадают мы берем оружие на вооружение".

Министр обороны рассказал также о совместных проектах Азербайджана и Турции осуществляемых в военной, военно-технической областях, сфере военного образования и по ряду других направлений: "У нас есть масштабные совместные проекты с братской Турцией. Сегодня у нас есть много проектов, находящихся в производстве и на этапе планирования. Учитывая уровень секретности в этой сфере, я не хочу говорить обо всех этих проектах. Только хочу отметить, что сегодня турецкая военная промышленность сильно развита и внедряет самые современные технологии. И конечно, Турция делится своим опытом и достижениями с Азербайджаном, что способствует усилению нашей армии".

Вюсала Аббасова