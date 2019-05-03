Закир Гасанов: Азербайджан увеличил военный контингент в Афганистане

"С 2018-го года мы увеличили численность военного контингента в Исламской Республике Афганистан на 30 %, осознавая важность проведения миссии "Решительная поддержка" для безопасности и устойчивого развития этой страны, а также для региональной и глобальной безопасности".

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

"В дополнение к этому, вклад Азербайджана в Афганистан включает политическую, финансовую, материально-техническую поддержку, предоставление наземного и воздушного транзита, в том числе проведение различных тренингов, помощь в области разминирования и другие виды невоенной помощи", - сказал министр обороны.