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Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана

Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся пересечь государственную границу из Ирана в Азербайджан.
Армия
25 сентября 2024 г. 14:57
Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана

Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся пересечь государственную границу из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран” Государственной пограничной службы были задержаны граждане Афганистана - Мадави Мухаммедхалил Джавад (2002 г.р.), Мухаммади Алирза Мухаммадхасан (2003 г.р.), Рзайи Азизулла Мухаммадалим (2004 г.р.) и Мухаммади Мехди Захер (2006 г.р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd göstərən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

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