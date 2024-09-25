Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся нарушить границу Азербайджана

Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся пересечь государственную границу из Ирана в Азербайджан.

Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся пересечь государственную границу из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран” Государственной пограничной службы были задержаны граждане Афганистана - Мадави Мухаммедхалил Джавад (2002 г.р.), Мухаммади Алирза Мухаммадхасан (2003 г.р.), Рзайи Азизулла Мухаммадалим (2004 г.р.) и Мухаммади Мехди Захер (2006 г.р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.