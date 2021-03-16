Задействованные в масштабных учениях войска занимают районы сосредоточения

На командных пунктах управления войсками организуется боевая работа

Согласно плану оперативно-тактических учений, войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На командных пунктах управления войсками организуется боевая работа.

Напомним, что к учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.