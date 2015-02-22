Явер Джамалов: "Азербайджан полностью обеспечит себя артиллерийскими и танковыми снарядами"

Абу-Даби. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Если в 2009 году в ходе участия в военной выставке в Стамбуле Азербайджан представил 27 наименований военной продукции, то на выставке IDEX данный показатель достиг 170".

Об этом в беседе с Report сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов, принимающий участив выставке "IDEX-2015" в Абу-Даби.

Министр выразил надежду на то, что данная выставка будет продуктивной для Азербайджана.

"Две недели назад делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила Азербайджан, и ознакомилась почти со всеми видами продукции, которую мы производим. Здесь мы проводим с ними переговоры, и они принимают решение о том, какой вид продукции их интересует", - сказал Я. Джамалов.

Министр также рассказал о будущих проектах в сфере оборонной промышленности Азербайджана.

По его словам, в стране планируется открытие пяти новых производственных линий, в числе которых линия по производству РПГ, АКС и боеголовок.

"Еще один завод по производству танковых и артиллерийских снарядов различных калибров откроется в апреле. Тем самым Азербайджан всецело обеспечит свои потребности в снарядах".