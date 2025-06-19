Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество

Непоколебимое братство Турции с Азербайджаном будет и дальше способствовать расширению сотрудничества двух стран.

Непоколебимое братство Турции с Азербайджаном будет и дальше способствовать расширению сотрудничества двух стран.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что между двумя странами ведется определенная работа в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, Гюлер рассказал о своей поездке в город Ван на границе с Ираном. "Я ездил в Ван не из-за какой-то угрозы, а с целью ознакомиться с мерами безопасности. У Турции на границе нет никаких рисков", - сказал глава оборонного ведомства Турции.