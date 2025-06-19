О нас

Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество

Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество Непоколебимое братство Турции с Азербайджаном будет и дальше способствовать расширению сотрудничества двух стран.
Армия
19 июня 2025 г. 18:42
Яшар Гюлер: Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество

Непоколебимое братство Турции с Азербайджаном будет и дальше способствовать расширению сотрудничества двух стран.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом журналистам заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Он отметил, что между двумя странами ведется определенная работа в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, Гюлер рассказал о своей поездке в город Ван на границе с Ираном. "Я ездил в Ван не из-за какой-то угрозы, а с целью ознакомиться с мерами безопасности. У Турции на границе нет никаких рисков", - сказал глава оборонного ведомства Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Azərbaycanla qardaşlığımız davam etdikcə, əməkdaşlıq da genişlənəcək

Экслюзивные новости

АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi