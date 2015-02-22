В Абу-Даби стартовала 12-я выставка военно-оборонной техники IDEX 2015

Абу-Даби. 22 февраля. REPORT.AZ/ В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби стартовала 12-я по счету выставка военно-оборонной техники IDEX 2015.

Как сообщает Report, на открытии выставки принял участие эмир Абу-Даби, президент ОАЭ Шейх Халифа бин Зайед аль-Нахъян, а также другие высокопоставленные лица ОАЭ.

Отметим, на выставке также принимает участие Министерство оборонной промышленности Азербайджана, которое представляет около 160 наименований продукции, включая пистолеты, винтовки, амуницию.

В качестве посетителей выставки от Азербайджана примут участие министр оборонной промышленности Явер Джамалов, глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев, а также высшее руководство Минобороны.

Всего на самой крупной выставке Ближнего Востока участвуют более 1500 компаний из 30 стран. Параллельно с IDEX проходит выставка военно-морской техники NAVDEX. Впервые в этом году проводится отдельная выставка беспилотных летательных аппаратов UMEX.

Выставка завершится 26 февраля.