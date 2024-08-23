Выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Смерч"

С подразделениями реактивных систем залпового огня "Смерч" ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.

С подразделениями реактивных систем залпового огня "Смерч" ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, поднятые по тревоге подразделения выполнили учебные задачи по смене огневых позиций, определению координат и уничтожению целей условного противника в бою.

В ходе занятий, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.