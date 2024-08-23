О нас

Выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Смерч"

Выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Смерч" С подразделениями реактивных систем залпового огня "Смерч" ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.
Армия
23 августа 2024 г. 10:23
Выполнены боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня Смерч

С подразделениями реактивных систем залпового огня "Смерч" ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, поднятые по тревоге подразделения выполнили учебные задачи по смене огневых позиций, определению координат и уничтожению целей условного противника в бою.

В ходе занятий, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоCombat shots carried out in Azerbaijani Army using Smerch rocket launcher systems
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda “Smerç” reaktiv yaylım atəşi sistemli texnikalarından döyüş atışları icra edilib

Самое важное

В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений Атлас Нахчывана
В кабинете Варданяна в Ханкенди найден полный искажений "Атлас Нахчывана"
17 августа 2024 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi