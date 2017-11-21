Выполнена боевая стрельба на различных полигонах в прифронтовой зоне - ВИДЕО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская армия выполнила боевые стрельбы на различных полигонах в прифронтовой зоне.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, стрельбы выполнены в рамках командно-штабных военных игр.
Отметим, что согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 16-го ноября в рамках оперативной подготовки войск стартовали командно-штабные военные игры (КШВИ).
Report предлагает видео боевой стрельбы на различных полигонах в прифронтовой зоне.
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