ВС Азербайджана проведут мероприятия в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова в Вооруженных силах Азербайджана проведут ряд мероприятий в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Сообщается, что в Отдельной общевойсковой армии, объединениях, подразделениях, воинских частях и учебных заведениях спецназначения предусмотрено проведение круглых столов, конференций, совещаний и специальных занятий, организация фото- и художественной выставки, показ спектаклей с участием коллективов Центрального дома офицеров имени Ази Асланова, Дома офицеров Гянджинского гарнизона, а также художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии.

Во время мероприятий планируется организация встреч личного состава с членами семей жертв геноцида, участниками событий, а также посещение памятников, воздвигнутых в память людей, павших за независимость, свободу и территориальную целостность Родины.

Кроме того, личный состав посетит памятники, возведенные жертвам Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку, центре Геранбойского района, поселке Агджакенд и других городах и районах республики.

26 февраля в 17:00 все объединения, подразделения, воинские части, управления, учреждения и учебные заведения спецназначения, подведомственные Минобороны, почтут память жертв Ходжалинского геноцида минутой молчания.