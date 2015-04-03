Вооруженные силы Азербайджана впервые проведут широкомасштабные оперативно-тактические учения в ночных условиях

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова с 5 апреля с участием всех видов войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики впервые в ночных условиях начнут проводиться широкомасштабные оперативно-тактические учения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учению привлечены до 15 тысяч военнослужащих личного состава, более 200 единиц бронетехники, более 300 ракетных и артиллерийских установок, 12 боевых вертолетов и 8 боевых самолетов Военно-воздушных сил, оборонные системы для защиты от воздушных атак, а также зенитно-ракетные установки, оснащенные современными комплексами ПВО.

Во время учений будут выполняться задания по управлению подразделениями и частями сухопутных войск, организации и ведению наступательных операций, прорыву линии обороны противника танками и БМТ ночью и в условиях ограниченной видимости с одновременной высадкой тактического воздушного десанта позади вражеских подразделений, изучению вопросов совместной деятельности войск противовоздушной обороны при поддержке нападающих войск.

В ночных условиях планируется проведение боевой стрельбы мотострелковых и танковых подразделений, ракетных и артиллерийских установок, зенитно-ракетных комплексов, боевых самолетов и вертолетов, осуществление практических запусков ракет и бомбардировок.

Учения продлятся до 10 апреля.