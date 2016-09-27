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    ВС Азербайджана будут оснащены новыми образцами беспилотных летательных аппаратов местного производства

    Сотни беспилотных летательных аппаратов нового образца типа камикадзе Удар будут переданы в распоряжение ВС

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в рамках 2-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2016, проводимой в Бакинском Экспо-центре, между министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Явером Джамаловым подписан меморандум об оснащении Вооруженных сил беспилотными летательными аппаратами местного производства.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно документу, сотни беспилотных летательных аппаратов нового образца типа камикадзе "Удар" и разведывательно-наблюдательного характера в ближайшее время будут переданы в распоряжение Вооруженных сил.

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