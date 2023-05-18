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Вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА против Азербайджана

Вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА против Азербайджана 18 мая примерно в 07:15 вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям Азербайджанской Армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Армия
18 мая 2023 г. 09:15
Вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА против Азербайджана

18 мая примерно в 07:15 вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям Азербайджанской армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

При осмотре территории были обнаружены остатки сброшенных армянами посредством БПЛА самодельных снарядов, изготовленных кустарным способом.

Подразделения Азербайджанской Армии не понесли потерь, принимаются ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

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Версия на английском языке ФотоArmenian armed forces use combat drones against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistan Azərbaycana qarşı döyüş PUA-ları tətbiq edib

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