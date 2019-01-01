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    Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз

    Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

    Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ашагы Аскипара, Бала Джафарли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

    Позиции азербайджанских ВС были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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