Вооруженные формирования Армении нарушили режим прекращения огня в целом 22 раз

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 22 раз.

Как передает Report, об этом сoобшил Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Азатамут, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Джафарли, Гызылгаджылы и Баладжафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.