Войска, привлеченные к учениям, занимают районы сосредоточения - ВИДЕО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану проведения широкомасштабных учений, управление войсками, поднятыми по тревоге, и их передвижение осуществляется скрытно и оперативно соответственно с высоким требованием по их организации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе продолжающихся учений войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки. На командных пунктах управления войсками организована боевая работа.