Военный прокурор встретился со спецназовцами
- 20 октября, 2025
- 15:17
Военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов встретился с военнослужащими специального назначения Минобороны по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.
Как сообщили Report в Военной прокуратуре, в ходе встречи были обсуждены историческое значение победы Азербайджана и роль объединения вооруженных сил вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в достижении этого успеха.
Участники мероприятия подчеркнули, что спецназовцы всегда готовы выполнить любые поручения Верховного главнокомандующего и с честью защищать территориальную целостность страны.
После официальной части бойцы спецподразделений продемонстрировали показательные боевые действия.
В завершение мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены памятные подарки, им пожелали новых успехов в службе и доблестного исполнения долга перед Родиной.