Военный прокурор встретился со спецназовцами

Военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов встретился с военнослужащими специального назначения Минобороны по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

Как сообщили Report в Военной прокуратуре, в ходе встречи были обсуждены историческое значение победы Азербайджана и роль объединения вооруженных сил вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в достижении этого успеха.

Участники мероприятия подчеркнули, что спецназовцы всегда готовы выполнить любые поручения Верховного главнокомандующего и с честью защищать территориальную целостность страны.

После официальной части бойцы спецподразделений продемонстрировали показательные боевые действия.

В завершение мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены памятные подарки, им пожелали новых успехов в службе и доблестного исполнения долга перед Родиной.