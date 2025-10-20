Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Военный прокурор встретился со спецназовцами

    Армия
    • 20 октября, 2025
    • 15:17
    Военный прокурор встретился со спецназовцами

    Военный прокурор Азербайджана Бахруз Ахмедов встретился с военнослужащими специального назначения Минобороны по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

    Как сообщили Report в Военной прокуратуре, в ходе встречи были обсуждены историческое значение победы Азербайджана и роль объединения вооруженных сил вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в достижении этого успеха.

    Участники мероприятия подчеркнули, что спецназовцы всегда готовы выполнить любые поручения Верховного главнокомандующего и с честью защищать территориальную целостность страны.

    После официальной части бойцы спецподразделений продемонстрировали показательные боевые действия.

    В завершение мероприятия отличившимся военнослужащим были вручены памятные подарки, им пожелали новых успехов в службе и доблестного исполнения долга перед Родиной.

