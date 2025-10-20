İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

    Hərbi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 14:55
    Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

    Hərbi prokuror Bəhruz Əhmədov Vətən müharibəsinin beşinci ildönümü ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında birləşməsindən, eləcə də əldə olunan şanlı qələbədən danışılıb.

    Xüsusi təyinatlılar daim Ali Baş Komandanın tapşırıqlarını icra etməyə və ölkə ərazisini qorumağa hazır olduqlarını bildiriblər.

    Bundan sonra xüsusi təyinatlıların nümunəvi döyüş hərəkətləri nümayiş etdirilib.

    Tədbirin sonunda xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunub və onlar xidməti fəaliyyətdə uğurlar arzulanıb

