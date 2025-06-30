Военный прокурор Азербайджана посетил госграницу в праздничные дни

Военный прокурор посетил границы в праздничные дни

Заместитель генерального прокурора — военный прокурор, полковник юстиции Бахруз Ахмедов и заместитель министра обороны — командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Хикмет Мирзаев, при участии руководства Военной прокуратуры и высокопоставленных офицеров Министерства обороны, посетили военнослужащих, несущих службу на государственной границе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры.

В рамках совместных мероприятий, прошедших в ряде воинских частей, участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн, личному составу были переданы поздравления от руководства Генеральной прокуратуры.

Выступающие рассказали о достижениях Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в том числе о создании мощной армии. Также состоялись обсуждения по вопросам правового просвещения, даны ответы на вопросы военнослужащих. Также были выслушаны мнения солдат и офицеров о бытовых условиях, службе и возникающих трудностях.

Военнослужащим, отличившимся в службе, были вручены подарки.