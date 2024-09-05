Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана обменялись опытом в сфере инженерного обеспечения

11:27

Делегация Министерства обороны Узбекистана посетила Азербайджан, ознакомилась с работой подразделений по инженерному обеспечению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, визит осуществляется в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана.

В рамках визита узбекские военные посетили Главное управление инженерных войск Министерства обороны.

Генерал-майор Анар Керимов проинформировал делегацию о мерах по инженерному обеспечению, проводимых инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии на освобожденных территориях.

"На встрече особо подчеркнута значимость подобных визитов с точки зрения обмена опытом, состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, был представлен брифинг. Кроме этого, представители Узбекистана понаблюдали за практическими занятиями с участием военнослужащих в специально подготовленном инженерном городке", - подчеркивает Минобороны.