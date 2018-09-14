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    Военные самолеты совершили полеты над Бакинской бухтой

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку военные самолеты совершили полеты в целях подготовки к праздничным мероприятиям, приуроченным к 100-летию освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков.

    Как сообщает Report, полеты в основном были осуществлены над Бакинской бухтой и площадью "Азадлыг", где состоится парад. 

    Военные самолеты выполнили сложные авиашоу, которые продемонстрируют во время парада. 

    Отметим, что 15 сентября в Баку пройдет парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков.

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