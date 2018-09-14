Военные самолеты совершили полеты над Бакинской бухтой

© Report/ Firi Salim

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Баку военные самолеты совершили полеты в целях подготовки к праздничным мероприятиям, приуроченным к 100-летию освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков.

Как сообщает Report, полеты в основном были осуществлены над Бакинской бухтой и площадью "Азадлыг", где состоится парад.

Военные самолеты выполнили сложные авиашоу, которые продемонстрируют во время парада.

Отметим, что 15 сентября в Баку пройдет парад по случаю 100-летия освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков.