Военные пилоты Азербайджана и Турции завершили совместные тактико-летные учения

В Азербайджане завершились совместные тактико-летные учения TurAz Qartalı-2026 с участием Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На брифинге, посвященном окончанию учений, было отмечено, что военные пилоты двух братских стран выполняли совместные полеты и профессионально решали поставленные задачи.

В рамках учений по сценарию были успешно отработаны планирование полетов, обнаружение и уничтожение средств ПВО и других целей, передача данных в Объединенный центр воздушных операций.

Также были выполнены задачи по повышению летных навыков экипажей в различных условиях, ознакомлению с новой техникой и системами вооружения, а также оценке работы средств ПВО в условиях радиоэлектронной борьбы.

Действия пилотов были высоко оценены руководством учений, участникам пожелали успехов в дальнейшей службе. Состоялся обмен памятными подарками.