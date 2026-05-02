    Военные пилоты Азербайджана и Турции завершили совместные тактико-летные учения

    В Азербайджане завершились совместные тактико-летные учения TurAz Qartalı-2026 с участием Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

    На брифинге, посвященном окончанию учений, было отмечено, что военные пилоты двух братских стран выполняли совместные полеты и профессионально решали поставленные задачи.

    В рамках учений по сценарию были успешно отработаны планирование полетов, обнаружение и уничтожение средств ПВО и других целей, передача данных в Объединенный центр воздушных операций.

    Также были выполнены задачи по повышению летных навыков экипажей в различных условиях, ознакомлению с новой техникой и системами вооружения, а также оценке работы средств ПВО в условиях радиоэлектронной борьбы.

    Действия пилотов были высоко оценены руководством учений, участникам пожелали успехов в дальнейшей службе. Состоялся обмен памятными подарками.

    Azərbaycan və Türkiyə hərbi pilotlarının birgə taktiki-uçuş təlimi başa çatıb
    Military pilots from Azerbaijan, Türkiye complete joint tactical flight exercises

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    14:38

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    14:34

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Внешняя политика
    14:28

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    Энергетика
    14:26
    Фото

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    14:20

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Другие страны
    14:13

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Внешняя политика
    13:59

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Внешняя политика
    13:55

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Карабах
    Лента новостей