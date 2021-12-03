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Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные тренировочные полеты в Баку

Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные тренировочные полеты в Баку В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета “Hürkuş” производства турецкой компании TUSAŞ.
Армия
3 декабря 2021 г. 18:50
Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные тренировочные полеты в Баку

В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета “Hürkuş” производства турецкой компании TUSAŞ.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

3 декабря в День высокопоставленных наблюдателей в Н-ской воинской части ВВС были выполнены показательные полеты военных самолетов “Hürkuş” .

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчы, военный атташе генерал-майор Закария Ялчин и другие.

Был представлен брифинг о тактико-технических характеристиках и принципе работы учебного самолета “Hürkuş”.
Затем военные летчики братских стран выполнили совместные показательные полеты в воздушном пространстве нашей страны.

Генерал-лейтенант Р.Таиров высоко оценил подготовку пилотов и пожелал им успехов на службе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish military pilots perform joint training flights in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə hərbi pilotları Bakıda birgə təlim uçuşları keçiriblər

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