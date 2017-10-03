Военные корабли ВМС Азербайджана отправились с дружеским визитом в Иран - ВИДЕО

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в военной сфере между правительствами Азербайджана и Ирана, 3-го октября сторожевые корабли G-122 и G-124 Военно-морских сил Азербайджана отправились с дружеским визитом в Иран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В рамках визита, который продлится до 7-го октября, предусмотрена встреча военных моряков Азербайджана с военно-морским командованием Ирана в зоне Каспийского моря, визит в военно-морскую базу в городе Энзели, а также участие в ряде других мероприятий.