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Военные корабли Каспийской флотилии РФ покинули бакинский порт

Военные корабли Каспийской флотилии РФ покинули бакинский порт Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, сегодня покинули бакинский порт.
Армия
30 июня 2024 г. 12:06
Военные корабли Каспийской флотилии РФ покинули бакинский порт

Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота РФ, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, сегодня покинули бакинский порт.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками.

Одновременно состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками. Обе встречи завершились победой азербайджанских военных моряков, командам были вручены кубки и медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Xəzər flotiliyasının hərbi gəmiləri Bakı limanını tərk ediblər

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