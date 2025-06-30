Военные Казахстана ознакомились с применением стандартов НАТО в Азербайджанской армии

Представители Министерств обороны Азербайджана и Казахстана провели в Баку встречу в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны казахстанским гостям провели брифинг о программе Концепции оперативных возможностей (КОВ) в Азербайджанской армии, реформах в системе военного образования, и применении системы планирования, программирования и бюджетирования в рамках оборонного планирования.
Гости ознакомились с применением стандартов НАТО в Азербайджанской армии в батальоне КОВ и дана информация о подразделениях КОВ. Гости также ознакомились с оружием и техникой.