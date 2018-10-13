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    Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с утвержденным Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым годовым планом действий, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в нашей стране, посетили воинскую часть.

    Об этом Report сообщили  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе визита, военным атташе из 15 стран в количестве 22 человек был представлен брифинг о воинской части. Затем они ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава и боевой техникой, состоящей на вооружении части.

    Гости поблагодарили руководство Министерства Обороны за проведенное на высоком уровне мероприятие.

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