Военные атташе зарубежных стран в Азербайджане посетили воинскую часть

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с утвержденным Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым годовым планом действий, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в нашей стране, посетили воинскую часть.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе визита, военным атташе из 15 стран в количестве 22 человек был представлен брифинг о воинской части. Затем они ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава и боевой техникой, состоящей на вооружении части.

Гости поблагодарили руководство Министерства Обороны за проведенное на высоком уровне мероприятие.