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Военные атташе посетили Университет АДА

Военные атташе посетили Университет АДА В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны на 2023 год, в Университет АДА был организован визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств.
Армия
18 февраля 2023 г. 13:10
Военные атташе посетили Университет АДА

В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны на 2023 год, был организован визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств в Университет АДА.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

После ознакомления с созданными здесь условиями гостям был представлен брифинг об истории университета, этапах его развития, миссии, повседневном учебном процессе, образовательной базе, направлениях деятельности, а также о программах, осуществляемых в рамках сотрудничества с зарубежными университетами.

Выступившие на мероприятии рассказали о факультетах и специальностях, преподаваемых в вузе.

Представители университета ответили на вопросы, интересующие военных атташе.

Гости поблагодарили руководство Университета АДА и Министерства обороны за высокий уровень организации визита.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı hərbi atteşelər ADA Universitetində olublar

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