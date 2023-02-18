Военные атташе посетили Университет АДА

В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны на 2023 год, в Университет АДА был организован визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств.

В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны на 2023 год, был организован визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств в Университет АДА.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

После ознакомления с созданными здесь условиями гостям был представлен брифинг об истории университета, этапах его развития, миссии, повседневном учебном процессе, образовательной базе, направлениях деятельности, а также о программах, осуществляемых в рамках сотрудничества с зарубежными университетами.

Выступившие на мероприятии рассказали о факультетах и специальностях, преподаваемых в вузе.

Представители университета ответили на вопросы, интересующие военных атташе.

Гости поблагодарили руководство Университета АДА и Министерства обороны за высокий уровень организации визита.