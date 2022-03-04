Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в ДТП

В результате автомобильной аварии погиб военнослужащий Азербайджанской армии.

В результате автомобильной аварии погиб военнослужащий Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

3 марта военный грузовой автомобиль попал в ДТП, в результате чего пострадал военнослужащий действительной срочной военной службы Кязимов Вусал Вугар оглу. Он был незамедлительно доставлен в военный госпиталь, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту проводится расследование.

Руководство Министерства обороны выражает глубокое соболезнование родным погибшего военнослужащего.