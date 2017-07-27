Военнослужащие ВС Азербайджана прибыли в Москву для участия в международном конкурсе "Полевая кухня"

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Военные повара Вооруженных сил Азербайджана прибыли в Москву для участия в международном конкурсе "Полевая кухня".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ближайшие дни команды Азербайджана, Беларуси, Сербии, Монголии, России и Израиля пройдут инструктажи, изучат меры безопасности и порядок эксплуатации технических средств, пройдут углубленный медицинский осмотр на допуск к работе с продуктами питания.

29-го июля военные повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.