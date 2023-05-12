Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в учениях Kurtaran – 2023

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях «Kurtaran-2023», проводившихся в Восточном Средиземноморье.

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2023", проводившихся в Восточном Средиземноморье.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ее состояния и спасению экипажа, а также передаче экипажу продовольствия и медикаментов посредством водолазов.

Отметим, что в международных учениях принимали участие 37 представителей из 17 стран.