Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в учениях Kurtaran – 2023

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2023", проводившихся в Восточном Средиземноморье.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В соответствии с планом учений, были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ее состояния и спасению экипажа, а также передаче экипажу продовольствия и медикаментов посредством водолазов.
Отметим, что в международных учениях принимали участие 37 представителей из 17 стран.