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Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в учениях Kurtaran – 2023

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в учениях Kurtaran – 2023 Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях «Kurtaran-2023», проводившихся в Восточном Средиземноморье.
Армия
12 мая 2023 г. 11:08
Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в учениях Kurtaran – 2023

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях "Kurtaran-2023", проводившихся в Восточном Средиземноморье.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом учений, были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки при помощи роботов, оценке ее состояния и спасению экипажа, а также передаче экипажу продовольствия и медикаментов посредством водолазов.

Отметим, что в международных учениях принимали участие 37 представителей из 17 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan HDQ-nin hərbçiləri "Kurtaran-2023" təlimində iştirak edib

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