 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Военнослужащие и гражданские работники ВС Азербайджана удостоены почетных званий - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за самоотверженный труд в создании медицинской службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, охране здоровья личного состава и повышении его морально-психологической подготовки, заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность в развитии образования и печати в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

    "Заслуженный врач"

    Аллазову Чингизу Байрам оглу - полковнику медицинской службы

    "Заслуженный учитель"

    Мамедовой Наргиз Гадир гызы

    "Заслуженный журналист"

    Гусейнову Рашиду Мамед оглу.

    Другим распоряжением главы государства, за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач нижеуказанных военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики наградили:

    Медалью "За Родину":

    Османова Низама Рамазан оглу - генерал-лейтенанта

    Алиева Икрама Зульфу оглу - генерал-майора

    Махмудова Гусейна Панах оглу - генерал-майора

    Бехбудова Эльзамина Ильяс оглу - полковника

    Ахмедова Мансума Сабир оглу - полковника

    Алиева Азера Али оглу - полковника

    Аскерова Рамиля Алимиран оглу - капитана 1-го ранга

    Халилова Сары Гадир оглу - полковника

    Мамедова Ильгара Кязым оглу - полковника

    Насибова Гадира Ашраф оглу - полковника

    Поладова Намига Гасым оглу - полковника

    Агагусейнова Рауфа Сутун оглу - полковника-лейтенанта

    Мусаева Мусу Тахир оглу - полковника-лейтенанта

    Гахраманова Шахина Ордухан оглу - полковника-лейтенанта

    Велиева Заура Имдад оглу - майора

    Гашимова Эльшада Бахадур оглу - капитана

    Медалью "За отвагу":

    Керимова Анара Таваккюль оглу - полковника

    Асланова Рашада Амирбек оглу - полковника-лейтенанта

    Джафарова Хагани Вадуд оглу - полковника-лейтенанта

    Гусейнова Тельмана Аскер оглу - полковника-лейтенанта

    Гаджиева Фируза Фирдовси оглу - майора

    Шахгельдиева Агасами Керимбала оглу - старшего лейтенанта

    Мамедова Сархана Санани оглу - прапорщика

    Ализаде Агакиши Ильхам оглу - младшего сержанта

    Рагимова Ровшана Мобиль оглу - рядового

    Медалью "За военные заслуги":

    Абилова Эльшада Ибрагим оглу - полковника

    Ахмедова Назима Фазиль оглу - полковника

    Гамидова Магеррама Алиашраф оглу - полковника

    Набиева Агаяра Бахтияр оглу - полковника

    Оруджалиева Маиса Мирзаяр оглу - полковника

    Рамазанова Насифа Мамедали оглу - полковника

    Рзаева Мубариза Балага оглу - полковника

    Сафаралиева Эмина Полад оглу - полковника медицинской службы

    Самедова Эльмана Мухйеддин оглу - полковника

    Абдулхалыгова Ильгара Сафтар оглу - полковника-лейтенанта

    Джебраилова Агиля Агаджафар оглу - полковника-лейтенанта

    Амирова Сахавета Авез оглу - полковника-лейтенанта

    Ибрагимова Шахадата Аловсат оглу - полковника-лейтенанта

    Мамедова Эльмара Гейбатгулу оглу - полковника-лейтенанта

    Амирова Замига Мухаммед оглу - майора

    Гусейнова Халига Араз оглу - майора

    Омарова Сабухи Бабахан оглу - майора

    Аббасова Эльмира Сахиб оглу - капитана

    Абдуллаева Рашада Ариф оглу - старшего лейтенанта

    Гусейнова Шахрияра Садьяр оглу - старшего прапорщика

    Алиева Бабека Бахтияр оглу - прапорщика

    Мамедова Замига Гюльага оглу - младшего прапорщика.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi