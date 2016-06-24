​Военнослужащие и гражданские работники ВС Азербайджана удостоены почетных званий - СПИСОК

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за самоотверженный труд в создании медицинской службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, охране здоровья личного состава и повышении его морально-психологической подготовки, заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность в развитии образования и печати в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный врач"

Аллазову Чингизу Байрам оглу - полковнику медицинской службы

"Заслуженный учитель"

Мамедовой Наргиз Гадир гызы

"Заслуженный журналист"

Гусейнову Рашиду Мамед оглу.

Другим распоряжением главы государства, за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач нижеуказанных военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики наградили:

Медалью "За Родину":

Османова Низама Рамазан оглу - генерал-лейтенанта

Алиева Икрама Зульфу оглу - генерал-майора

Махмудова Гусейна Панах оглу - генерал-майора

Бехбудова Эльзамина Ильяс оглу - полковника

Ахмедова Мансума Сабир оглу - полковника

Алиева Азера Али оглу - полковника

Аскерова Рамиля Алимиран оглу - капитана 1-го ранга

Халилова Сары Гадир оглу - полковника

Мамедова Ильгара Кязым оглу - полковника

Насибова Гадира Ашраф оглу - полковника

Поладова Намига Гасым оглу - полковника

Агагусейнова Рауфа Сутун оглу - полковника-лейтенанта

Мусаева Мусу Тахир оглу - полковника-лейтенанта

Гахраманова Шахина Ордухан оглу - полковника-лейтенанта

Велиева Заура Имдад оглу - майора

Гашимова Эльшада Бахадур оглу - капитана

Медалью "За отвагу":

Керимова Анара Таваккюль оглу - полковника

Асланова Рашада Амирбек оглу - полковника-лейтенанта

Джафарова Хагани Вадуд оглу - полковника-лейтенанта

Гусейнова Тельмана Аскер оглу - полковника-лейтенанта

Гаджиева Фируза Фирдовси оглу - майора

Шахгельдиева Агасами Керимбала оглу - старшего лейтенанта

Мамедова Сархана Санани оглу - прапорщика

Ализаде Агакиши Ильхам оглу - младшего сержанта

Рагимова Ровшана Мобиль оглу - рядового

Медалью "За военные заслуги":

Абилова Эльшада Ибрагим оглу - полковника

Ахмедова Назима Фазиль оглу - полковника

Гамидова Магеррама Алиашраф оглу - полковника

Набиева Агаяра Бахтияр оглу - полковника

Оруджалиева Маиса Мирзаяр оглу - полковника

Рамазанова Насифа Мамедали оглу - полковника

Рзаева Мубариза Балага оглу - полковника

Сафаралиева Эмина Полад оглу - полковника медицинской службы

Самедова Эльмана Мухйеддин оглу - полковника

Абдулхалыгова Ильгара Сафтар оглу - полковника-лейтенанта

Джебраилова Агиля Агаджафар оглу - полковника-лейтенанта

Амирова Сахавета Авез оглу - полковника-лейтенанта

Ибрагимова Шахадата Аловсат оглу - полковника-лейтенанта

Мамедова Эльмара Гейбатгулу оглу - полковника-лейтенанта

Амирова Замига Мухаммед оглу - майора

Гусейнова Халига Араз оглу - майора

Омарова Сабухи Бабахан оглу - майора

Аббасова Эльмира Сахиб оглу - капитана

Абдуллаева Рашада Ариф оглу - старшего лейтенанта

Гусейнова Шахрияра Садьяр оглу - старшего прапорщика

Алиева Бабека Бахтияр оглу - прапорщика

Мамедова Замига Гюльага оглу - младшего прапорщика.