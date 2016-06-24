​Военнослужащие и гражданские работники ВС Азербайджана удостоены почетных званий - СПИСОК

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Вооруженных сил Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за самоотверженный труд в создании медицинской службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, охране здоровья личного состава и повышении его морально-психологической подготовки, заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность в развитии образования и печати в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:
"Заслуженный врач"
Аллазову Чингизу Байрам оглу - полковнику медицинской службы
"Заслуженный учитель"
Мамедовой Наргиз Гадир гызы
"Заслуженный журналист"
Гусейнову Рашиду Мамед оглу.
Другим распоряжением главы государства, за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач нижеуказанных военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики наградили:
Медалью "За Родину":
Османова Низама Рамазан оглу - генерал-лейтенанта
Алиева Икрама Зульфу оглу - генерал-майора
Махмудова Гусейна Панах оглу - генерал-майора
Бехбудова Эльзамина Ильяс оглу - полковника
Ахмедова Мансума Сабир оглу - полковника
Алиева Азера Али оглу - полковника
Аскерова Рамиля Алимиран оглу - капитана 1-го ранга
Халилова Сары Гадир оглу - полковника
Мамедова Ильгара Кязым оглу - полковника
Насибова Гадира Ашраф оглу - полковника
Поладова Намига Гасым оглу - полковника
Агагусейнова Рауфа Сутун оглу - полковника-лейтенанта
Мусаева Мусу Тахир оглу - полковника-лейтенанта
Гахраманова Шахина Ордухан оглу - полковника-лейтенанта
Велиева Заура Имдад оглу - майора
Гашимова Эльшада Бахадур оглу - капитана
Медалью "За отвагу":
Керимова Анара Таваккюль оглу - полковника
Асланова Рашада Амирбек оглу - полковника-лейтенанта
Джафарова Хагани Вадуд оглу - полковника-лейтенанта
Гусейнова Тельмана Аскер оглу - полковника-лейтенанта
Гаджиева Фируза Фирдовси оглу - майора
Шахгельдиева Агасами Керимбала оглу - старшего лейтенанта
Мамедова Сархана Санани оглу - прапорщика
Ализаде Агакиши Ильхам оглу - младшего сержанта
Рагимова Ровшана Мобиль оглу - рядового
Медалью "За военные заслуги":
Абилова Эльшада Ибрагим оглу - полковника
Ахмедова Назима Фазиль оглу - полковника
Гамидова Магеррама Алиашраф оглу - полковника
Набиева Агаяра Бахтияр оглу - полковника
Оруджалиева Маиса Мирзаяр оглу - полковника
Рамазанова Насифа Мамедали оглу - полковника
Рзаева Мубариза Балага оглу - полковника
Сафаралиева Эмина Полад оглу - полковника медицинской службы
Самедова Эльмана Мухйеддин оглу - полковника
Абдулхалыгова Ильгара Сафтар оглу - полковника-лейтенанта
Джебраилова Агиля Агаджафар оглу - полковника-лейтенанта
Амирова Сахавета Авез оглу - полковника-лейтенанта
Ибрагимова Шахадата Аловсат оглу - полковника-лейтенанта
Мамедова Эльмара Гейбатгулу оглу - полковника-лейтенанта
Амирова Замига Мухаммед оглу - майора
Гусейнова Халига Араз оглу - майора
Омарова Сабухи Бабахан оглу - майора
Аббасова Эльмира Сахиб оглу - капитана
Абдуллаева Рашада Ариф оглу - старшего лейтенанта
Гусейнова Шахрияра Садьяр оглу - старшего прапорщика
Алиева Бабека Бахтияр оглу - прапорщика
Мамедова Замига Гюльага оглу - младшего прапорщика.
News DepartmentАвтор новости
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