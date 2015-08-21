ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Боевые самолеты Военно-воздушных сил Азербайджана проводят плановые учебно-тренировочные полеты с целью подготовки к совместным тактическим учениям “TurAz Qartalı - 2015”. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"На занятиях с участием летного, инженерно-технического состава Военно-воздушных сил, в том числе, специалистов бортовых и наземных служб средства авиации, имитируются условные воздушные бои, выполняются различные маневры и ряд особых заданий, совершенствуются навыки и умения личного состава.

В ходе учебных занятий пилоты выполняют задания по выявлению и уничтожению двигающихся и неподвижных наземных целей, различных объектов, бронетехнику, вертолеты, а также летящие на низкой высоте и малой скорости воздушные аппараты условного врага ", - заявили в министерстве.